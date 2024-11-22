Как кукла Барби: Злата Огневич в розовом платье с воланами позировала на премьере "Wicked: Чародейка"

Певица выглядела стройно и очаровательно на ивенте в кинотеатре.

Злата Огневич посетила в Киеве премьеру увлекательного киноприключения "Wicked: Чародейка". Артистка, кстати, приняла участие в украинском дубляже фильма и подарила свой голос прекрасной Глинде.

Злата Огневич/Фото Юрий Строкань

На мероприятии Злата предстала в гламурном образе куклы Барби, в котором выглядела стройно и красиво. На ней было розовое платье миди с объемными воланами на топе и высоким разрезом спереди на юбке.

Злата Огневич/Фото Юрий Строкань

Аутфит Огневич дополнила черными босоножками, украшенными цветами, на высоких каблуках. Она сделала элегантную прическу, макияж с черными стрелками, черный маникюр, уши украсила лаконичными серьгами, а руки – золотыми кольцами.

Злата Огневич/Фото Юрий Строкань

Злата Огневич/Фото Юрий Строкань

На ивенте также побывали и другие звезды дубляжа – Валентина Лонская и Евгений Анишко.

Евгений Анишко, Злата Огневич и Валентина Лонская/Фото Юрий Строкань

О фильме:

В ленте лауреат премии "Эмми" Синтия Эриво сыграла роль Эльфабы – зеленокожей колдуньи-изгнанницы, а обладательница мультиплатиновой премии "Грэмми" и суперзвезда Ариана Гранде превратилась в молодую и амбициозную Глинду. Это невероятная история любви, соперничества и магии, которая раскроет уникальный мир страны Оз.

"Wicked: Чародейка" уже в украинском прокате.

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