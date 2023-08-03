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Как кукла Барби: звезда реалити в миниатюрном бикини похвасталась идеальной фигурой и соблазнительным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
793
Время на прочтение
1 мин
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Как кукла Барби: звезда реалити в миниатюрном бикини похвасталась идеальной фигурой и соблазнительным декольте

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан продемонстрировала роскошный образ в купальнике.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан поделилась в Instagram пикантными снимками, сделанными во время отдыха.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Блондинка предстала на фото в миниатюрном белом бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее идеальную фигуру и сексуальную грудь.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Свой лук красавица дополнила розовыми мюлями на шпильках от Femme LA. Волосы она собрала в высокий хвост и надела на лицо стильные очки-лисички. В ушах были серьги-кольца.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан выглядела очень соблазнительно и была похожей на куклу Барби.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram
Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

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Дата публикации
Просмотры
793
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