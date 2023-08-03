Как кукла Барби: звезда реалити в миниатюрном бикини похвасталась идеальной фигурой и соблазнительным декольте

Эмма Эрнан продемонстрировала роскошный образ в купальнике.
Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан поделилась в Instagram пикантными снимками, сделанными во время отдыха.
Блондинка предстала на фото в миниатюрном белом бикини, которое прекрасно подчеркнуло ее идеальную фигуру и сексуальную грудь.
Свой лук красавица дополнила розовыми мюлями на шпильках от Femme LA. Волосы она собрала в высокий хвост и надела на лицо стильные очки-лисички. В ушах были серьги-кольца.
Эрнан выглядела очень соблазнительно и была похожей на куклу Барби.
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