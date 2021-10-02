Как лавандовое облако: Кэти Перри появилась в огромном платье на церемонии в Беверли-Хиллз

Как лавандовое облако: Кэти Перри появилась в огромном платье на церемонии в Беверли-Хиллз

Звезда удивила нарядом необычного фасона.

Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум души друг в друге не чают. Пара везде появляется вместе и после рождения их дочери Дейзи еще больше сблизились.

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На днях звездная пара появилась на звездном мероприятии журнала Variety в Центре искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. Также там побывала и Анджелина Джоли с дочерью.

Для церемонии Кэти выбрала необычное платье от бренда Schiaparelli, которое было просто громадного размера и имелдо длинный шлейф и пышные рукава-фонарики. В этом наряде певица напоминала огромное лавандовое облако, и по правде говоря, смотрелась в нем очень мило. Дополнили образ певицы крупные сережки, тоже от Schiaparelli.

Кэти Перри / Associated Press

Орландо же выбрал простой черный костюм и рубашку. Галстук актер решил не надевать.

Кэти Перри / Associated Press

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Стиль Кэти Перри (17 фото)

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