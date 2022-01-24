Как мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал новое фото с годовалой дочерью

Пилот любит показывать фолловерам свою малышку.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – вновь умилил подписчиков в Instagram новым снимком со своей годовалой дочерью Арианой.

В Instagram Stories счастливый отец опубликовал фото, на котором он сладко спит рядом с малышкой. Девочка положила ручку ему на лицо. Выглядит это очень мило.

Макс Михайлюк с дочкой / Instagram Макса Михайлюка

Михайлюк часто показывает фолловерам в соцсети милые снимки с дочкой. Ранее он сделал селфи, идя с малышкой на прогулку.

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