Как мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк опубликовал новое фото с годовалой дочерью

Пилот любит показывать фолловерам свою малышку.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – вновь умилил подписчиков в Instagram новым снимком со своей годовалой дочерью Арианой.
В Instagram Stories счастливый отец опубликовал фото, на котором он сладко спит рядом с малышкой. Девочка положила ручку ему на лицо. Выглядит это очень мило.
Михайлюк часто показывает фолловерам в соцсети милые снимки с дочкой. Ранее он сделал селфи, идя с малышкой на прогулку.
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