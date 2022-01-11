Как мило: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото с возлюбленным

Как мило: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото с возлюбленным

Анна Богдан выложила новый снимок из романтической фотосессии.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – Анна Богдан, опубликовала в Instagram новый снимок из романтической фотосессии с возлюбленным Михаилом Заливако.

Аня обнимает Мишу сзади, а он держит ее за руку. Одеты они в кожаные куртки. Девушка с серьезным выражением лица смотрит в объектив камеры.

"Кто-то увидит грусть. Кто-то увидит влюбленные глаза. А кто-то скажет, опять повесилась на Мишку", - подписала фото Богдан.

Напомним, финалистка "Холостяка-11" - Юлия Бельченко "Зайка" - приняла участие в благотворительной фотосессии с бездомными животными.

Читайте также: