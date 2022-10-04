Как мило: экс-участник "Холостяка" Макс Михайлюк показал подросшую дочь

Пилот обожает свою дочь и с радостью делится ее фотографиями с подписчиками.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — показал фолловерам в Instagram Stories свою подросшую полуторагодовалую дочь Ариану.

На фото девочка радостно улыбается во время прогулки на улице. Одета она в светлую шапочку и розовую куртку.

Фото: Instagram Макса Михайлюка

А вот таким счастливым был Макс, когда забирал жену Дашу и новорожденную дочь из роддома.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Напомним, жена Михайлюка — модель Даша Хлыстун – продемонстрировала эффектный аутфит. На черно-белом снимке манекенщица предстала в блестящем платье, расшитом пайетками, с американской проймой. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру девушки.

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