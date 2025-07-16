Как на показе Versace: Ольга Сумская показала архивное фото в роскошном золотом платье

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © Instagram Ольги Сумской

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Актриса Ольга Сумская опубликовала на своей странице в Instagram фото с показа мод. Украинская звезда вышла на подиум со своим мужем Виталием Борисюком, который носил белый костюм из жаккардовой ткани, рубашку с принтом и украшения на шее. Также на Борисюке были золотые туфли.

Однако главной звездой шоу была Ольга, продемонстрировавшая длинное золотое платье с декольте, галтером и корсетом. На юбке ее наряды было два высоких разреза, демонстрировавших ноги актрисы и роскошные туфли. Также эффективности придавала объемная прическа с кудрями и массивные золотые украшения на шее и руках Сумской.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © Instagram Ольги Сумской

«Мы с Виталием Борисюком на днях моды, показ от бренда „Столичный“. Год не помню. Но было ярко», — подписала она снимок, но затем в комментариях отметила, что фото сделано в 2009 году.

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Образ Ольги напоминает стиль итальянского модельера Джанни Версаче, ведь именно он известен роскошными золотыми платьями, которые неоднократно на подиуме демонстрировали супермодели 90-х.