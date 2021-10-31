Как на шоу Victoria's Secret: Алессандра Амбросио в пикантном боди пришла на Хэллоуин-пати

Как на шоу Victoria's Secret: Алессандра Амбросио в пикантном боди пришла на Хэллоуин-пати

В эти выходные многие звезды посещали разные вечеринки, посвященные Хэллоуину.

Бразильская модель Алессандра Амбросио отдохнула на вечеринке Darren Dzienciol в Бель-Эйре в Калифорнии.

На пати 40-летняя модель пришла практически в таком же образе, как когда-то выходила на подиум в рамках ежегодного Victoria's Secret Fashion Show. На Алессандре был белый боди, расшитый камнями, ангельские крылья, колготы в сетку и босоножки в оттенке металлик на высоких каблуках.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Амбросио надела парик с голубыми длинными волосами, а на голое у нее красовался необычный головной убор. Макияж на лице модели также соответствовал празднику, в ушах сверкали серьги-висюльки, на шее – колье, а вокруг глаз были наклеены стразы. Выглядела модель очень эффектно.

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