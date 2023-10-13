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Как необычно: Джулия Фокс надела нижнее белье поверх одежды и пришла так на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
760
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Как необычно: Джулия Фокс надела нижнее белье поверх одежды и пришла так на интервью

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Она никогда не следует правилам моды и старается всегда выглядеть необычно и интересно.

Американская модель Джулия Фокс продолжает удивлять своим необычным стилем и любовью к эпатажным нарядам. 12 октября звезда появилась на улице в Нью-Йорке в белоснежном ансамбле.

На Фокс были бриджи с рюшами и с заниженной талией. Поверх этих смелых штанов она надела белые трусы с резинками из такой же ткани и дизайна, выглядело это необычно и довольно смело.

Также на ней был кроп-топ с рукавами-фонариками, прозрачные перчатки и туфли на огромной подошве и на платформах. Образ она дополнила латте-макияжем, укладкой и полупрозрачной сумкой в виде сердца. Образ Фокс был от Babak Rachpoot.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Фото папарацци сделали, когда модель шла на интервью в FOX Studios, чтобы в очередной раз рассказать о своей книге Down the Drain, которая недавно поступила в продажу.

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Дата публикации
Просмотры
760
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