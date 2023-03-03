Как необычно: Эмили Ратажковски появилась на публике с огромной каллой на груди

Этот наряд действительно выделялся на фоне других и стал одним из самых интересных на мероприятии.

3 марта в рамках Недели моды в Париже прошел показ новой коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Loewe. Одной из гостей модного шоу стала американская супермодель Эмили Ратаковски.

Девушка привлекла к себе особое внимание, поскольку пришла на показ в очень оригинальном образе.

Эмили надела черные широкие брюки классического фасона с металлическим топом в виде огромного цветка каллы.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Цветок был раскрашен в зеленый и розовый цвет и держался на девушке с помощью специальных металлических креплений на спине.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Образ Ратажковски дополнила бежевыми босоножками, черным клатчем и нюдовым макияжем. Волосы она собрала в высокий пучок.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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