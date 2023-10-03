Как необычно: Энн Хэтэуэй сфотографировали в Нью-Йорке по пути на интервью

Звезда пришла на шоу, чтобы рассказать о своем новом фильме "Иди ко мне, детка".
Голливудскую актрису и обладательницу "Оскара" - 40-летнюю Энн Хэтэуэй - заметили папарацци в Нью-Йорке по пути на интервью. Энн посетила шоу Good Morning America.
Одета она была в довольно необычный наряд, который состоял из жакета и брюк, но не обычных, а из двух видов ткани - черной костюмной и джинсовой. На жакете из денима был имитация корсета, а на брюках джинсов.
Дополнили образ актрисы укладка локонами, макияж и босоножки на высокой платформе.
А еще совсем недавно актриса продемонстрировала гламурный образ в золотом платье с "голыми" вставками на мероприятии косметического бренда Shiseido, которое тоже прошло в Нью-Йорке.
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