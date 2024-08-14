Как необычно: Хайди Клум прогулялась по городу в джинсах с вырезами под ягодицами

Супермодель, а также известная телеведущая Хайди Клум опять приступила к работе. В США стартовали съемки нового сезона шоу America's Got Talent, где она является одной из судей.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Клум заметили на улице, когда она в эффектном образе вышла из машины и направлялась на работу. На ней были туфли со стразами на очень высоких каблуках, которые она носила в сочетании с гламурным бежевым боди и любимой сумкой Birkin от Hermes.

Однако главной изюминкой образа стали джинсы, ведь она надела очень креативную модель с разрезами под ягодицами.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Образ она завершила солнцезащитными очками, макияжем, укладкой и множеством украшений, среди которых можно заметить подвеску с именем ее мужа - Том.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике случилось всего за несколько часов до того, как она вышла на красную дорожку. Клум продемонстрировала золотистый наряд перед первым четвертьфиналом 19-го сезона шоу. Эти платье плащ были от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2024.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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