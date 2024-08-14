Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как необычно: Хайди Клум прогулялась по городу в джинсах с вырезами под ягодицами

Как необычно: Хайди Клум прогулялась по городу в джинсах с вырезами под ягодицами

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Звезда подчеркнула фигуру оригинальным нарядом.

Супермодель, а также известная телеведущая Хайди Клум опять приступила к работе. В США стартовали съемки нового сезона шоу America's Got Talent, где она является одной из судей.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Клум заметили на улице, когда она в эффектном образе вышла из машины и направлялась на работу. На ней были туфли со стразами на очень высоких каблуках, которые она носила в сочетании с гламурным бежевым боди и любимой сумкой Birkin от Hermes.

Однако главной изюминкой образа стали джинсы, ведь она надела очень креативную модель с разрезами под ягодицами.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Образ она завершила солнцезащитными очками, макияжем, укладкой и множеством украшений, среди которых можно заметить подвеску с именем ее мужа - Том.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Это ее появление на публике случилось всего за несколько часов до того, как она вышла на красную дорожку. Клум продемонстрировала золотистый наряд перед первым четвертьфиналом 19-го сезона шоу. Эти платье плащ были от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2024.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

Читайте также:

Олимпийское золото-2024 Юлия Бакастова и Алина Комащук в студии Сниданка с 1+1

Олимпийское золото-2024 Юлия Бакастова и Алина Комащук в студии Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация