Как необычно: Хайди Клум прогулялась по городу в джинсах с вырезами под ягодицами

Звезда подчеркнула фигуру оригинальным нарядом.
Супермодель, а также известная телеведущая Хайди Клум опять приступила к работе. В США стартовали съемки нового сезона шоу America's Got Talent, где она является одной из судей.
Клум заметили на улице, когда она в эффектном образе вышла из машины и направлялась на работу. На ней были туфли со стразами на очень высоких каблуках, которые она носила в сочетании с гламурным бежевым боди и любимой сумкой Birkin от Hermes.
Однако главной изюминкой образа стали джинсы, ведь она надела очень креативную модель с разрезами под ягодицами.
Образ она завершила солнцезащитными очками, макияжем, укладкой и множеством украшений, среди которых можно заметить подвеску с именем ее мужа - Том.
Это ее появление на публике случилось всего за несколько часов до того, как она вышла на красную дорожку. Клум продемонстрировала золотистый наряд перед первым четвертьфиналом 19-го сезона шоу. Эти платье плащ были от бренда Christian Siriano из коллекции осень-зима 2024.
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