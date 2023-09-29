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Как необычно: Кейт Бекинсэйл появилась на публике в гламурном боди и огромной шляпе с фатой

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Как необычно: Кейт Бекинсэйл появилась на публике в гламурном боди и огромной шляпе с фатой

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Хотя казалось, что на сегодняшний день удивить нарядом кого-то очень сложно, у Кейт это однозначно получилось.

50-летняя актриса Кейт Бекинсэйл в четверг, 28 сентября, посетила мероприятие Zodiac Ball, которое прошло в поместье Гудини в Лос-Анджелесе. Звезда продемонстрировала потрясающий образ, включающий длинную фату кремового цвета до пола со шлейфом.

Крепилась фата на огромную шляпу и имела декор в виде золотистых аппликаций. Также на актрисе было эффектное боди кремового цвета с камнями и декольте.

Дополнили образ Кейт туфли на огромных платформах золотого цвета, серьги и роскошный макияж с золотистыми тенями.

Кейт Бекинсэйл / © Associated Press
Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Однако это не первый ее наряд из прозрачной тюлевой ткани в этом месяце. Не так давно Кейт в наряде с совершенно прозрачной деталью на юбке пришла на показ Bach Mai весна-лето 2024.

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Дата публикации
Просмотры
244
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