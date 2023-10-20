Как необычно: модель Джулия Фокс почтила память принцессы Дианы нарядом ручной работы

Модель Джулия Фокс сейчас проводит время в Лондоне, куда прилетела для рекламы своих мемуаров Down The Drain. Знаменитость ежедневно посещает различные интервью и даже вышла на сцену во время концерта Мадонны в Лондоне.

Также Фокс заметили на улице в Лондоне в очень необычном и тематическом наряде с изображением принцессы Дианы. Аутфит звезды был от британских брендов и включал белую кружевную юбку ниже колен интересного дизайна, поскольку она состояла из широкого пояса, к которому крепилась ткань на больших карабинах. Автором этой вещи является бренд Chopova Lowena.

Также Фокс надела еще одну интересную вещь - белый корсет ручной работы от EVE. Согласно описанию в Instagram, корсет сшит из гобелена с изображением покойной принцессы, который дизайнер нашла в секонд-хенде. До того как оказаться у Джулии, бренд выставлял эту модель на своей странице.

Также образ Фокс дополнила белыми сапогами, прической с бантом в волосах, ярким макияжем и сумкой-хобо с изображением флага Великобритании.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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