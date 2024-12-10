Как необычно: Памела Андерсон надела платье-кейп и сменила прическу

Выйти в свет с челкой - неожиданное решение, ведь прическу она не меняла на протяжении многих лет.

Актриса и модель Памела Андерсон, которая прославилась ролью в сериале "Спасатели Малибу", сейчас очень частый гость на различных мероприятиях и церемониях. Ее активность связана с тем, что уже 13 декабря в прокат выходит картина "Последняя танцовщица", в которой она сыграла главную роль.

В преддверии премьеры в Западном Голливуде состоялся специальный показ фильма SAG-AFTRA в Pacific Design Center, и Памела опять появилась среди звездных гостей.

Актриса надела коричневое платье-кейп от Bottega Veneta из коллекции осень-зима 2024. Наряд она сочетала с коричневыми туфлями. Макияж Андерсон традиционно не делала, но изменила прическу, поскольку появилась с челкой.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Еще несколькими днями ранее Памела была замечена со своей обычной прической - собранными или распущенными волосами, а также лаконичных нарядах. Первые ее лук включал черную рубашку и юбку-карандаш.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Второй образ актрисы был более элегантным, ведь она появилась на церемонии вручения наград IndieWire Honors 2024 в длинном темно-синем бархатном платье со шлейфом и рукавами.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Также в преддверии выхода фильма на его официальной странице появилось несколько постеров с Памелой.

фото: The Last Showgirl

Фильм получил также две номинации на 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Он станет ее большим возвращением в кино после паузы. Картина расскажет историю женщины, которая после тридцати лет успешного выступления должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

фото: The Last Showgirl

фото: The Last Showgirl

фото: The Last Showgirl

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