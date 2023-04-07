Как необычно: рэп-певица пришла на церемонию GQ в наряде с эффектным декольте

Это был один из самых ярких образов церемонии.

23-летняя американская рэперша Глория Вудс, более известная под псевдонимом GloRilla, появилась среди гостей церемонии издания GQ Global Creativity Awards.

Для красной дорожки звезда выбрала необычное платье в потрясающем синем цвете. Наряд состоял из длинной обтягивающей юбки со шлейфом фасона "русалка" и корсетного топа.

Верхняя часть этого ансамбля привлекала особое внимание, поскольку у него было эффектное очень глубокое фигурное декольте практически до пупка.

Наряд GloRilla дополнила серьгами, браслетом на запястье и элегантной прической. В макияже она сделала акцент на глазах, наклеив длинные черные ресницы.

GloRilla / Фото: Associated Press

Также среди гостей мероприятия были актрисы Чон Хо Ен, Ханна Уэддингем и журналистка Анна Винтур.

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