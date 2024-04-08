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Как необычно: Зендея на презентации фильма появилась в туфлях с теннисными мячами на каблуках

Как необычно: Зендея на презентации фильма появилась в туфлях с теннисными мячами на каблуках

Зендея / Фото: Getty Images

Актриса подчеркнула стройную фигуру мини-нарядом.

Зендея продолжает покорять поклонников своими креативными нарядами, которые для нее подбирает персональный стилист Лоу Роуч. На фотоколл в Риме, где презентовали фильм "Соперники", девушка опять вышла в луке от бренда Loewe.

Этот ее наряд был в теннисной стилистике, чтобы соответствовать теме фильма, который рассказывает о профессиональных теннисистах. Платье Зендеи было коротким, с глубоким V-образным декольте, юбкой со складками, а также полностью усыпано стразами.

Волосы актриса собрала в высокую прическу, надела несколько украшений с бриллиантами и сделала легкий макияж.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Однако больше всего в луке привлекли внимание белые туфли от Loewe, поскольку они были украшены большими теннисными мячами.

Туфли Зендеи / © Getty Images
Туфли Зендеи / Фото: Getty Images

Ранее лук от Loewe Зендея уже надевала, и он также был тематическим - на презентацию фильма "Соперники" в Австралии она пришла в изумрудном платье, усыпанном стразами, и с изображением теннисиста.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

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