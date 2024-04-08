Как необычно: Зендея на презентации фильма появилась в туфлях с теннисными мячами на каблуках

Актриса подчеркнула стройную фигуру мини-нарядом.
Зендея продолжает покорять поклонников своими креативными нарядами, которые для нее подбирает персональный стилист Лоу Роуч. На фотоколл в Риме, где презентовали фильм "Соперники", девушка опять вышла в луке от бренда Loewe.
Этот ее наряд был в теннисной стилистике, чтобы соответствовать теме фильма, который рассказывает о профессиональных теннисистах. Платье Зендеи было коротким, с глубоким V-образным декольте, юбкой со складками, а также полностью усыпано стразами.
Волосы актриса собрала в высокую прическу, надела несколько украшений с бриллиантами и сделала легкий макияж.
Однако больше всего в луке привлекли внимание белые туфли от Loewe, поскольку они были украшены большими теннисными мячами.
Ранее лук от Loewe Зендея уже надевала, и он также был тематическим - на презентацию фильма "Соперники" в Австралии она пришла в изумрудном платье, усыпанном стразами, и с изображением теннисиста.
Читайте также:
- Полюбила яркие цвета: Зендея продемонстрировала два стильных образа на премьере фильма "Соперники"
- В платье-бюстье с ремнем: Зендея посетила премьеру фильма в роскошном наряде от Louis Vuitton
- В двухцветном платье с вышитыми пальмами: Зендея блистала на красной дорожке "Оскара"