Как необычно: звезда "Американского пирога" вышла на красную дорожку в платье с декольте и карманами

Звезда решила чаще появляться на публике в женственных и элегантных образ и отлично придерживается своего плана.

Американская актриса Наташа Лионн, известная по своей роли в фильме "Американский пирог" и сериалу "Покерфейс", посетила гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира.

На красной дорожке она появилась в черном платье без бретелек и с глубоким декольте от бренда Area, которое было представлено в круизной коллекции 2023.

Декольте этого атласного платья было очень глубоким и напоминало крылья бабочки, украшенные стразами. На бедрах платье имело небольшую драпировку-карманы - Наташа в них постоянно прятала руки.

Наташа Лионн / Фото: Associated Press

Актриса сделала объемную прическу и макияж, а единственным ее украшением был серебристый браслет на руке.

Также среди гостей мероприятия появились Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Дженнифер Кулидж, Сальма Хайек, Кайя Гербер, Стивен Спилберг и Эшли Грэм.

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