Как неожиданно: в проект "Холостячка" вернулся один участник

Это повергло в шок для других участников шоу.

В одиннадцатом выпуске романтического реалити-шоу " Холостячка-2" на церемонии роз неожиданно появился ранее покинувший проект участник — психолог Роман Свечкоренко.

Мужчина был официально неразведен с женой, поэтому Злата отправила его домой решить этот вопрос. И еще тогда она ему сказала, что будет ждать его.

Роман официально оформил развод и вернулся на проект бороться за сердце Огневич.

Певица, хоть и не ожидала увидеть Романа, очень обрадовалась его появлению, а вот мужчины были шокированы и даже расстроились из-за этого, ведь считают Свечкоренко серьезным конкурентом в шоу.

"Ого! Вот сюрприз", — воскликнул Андрей Задворный, когда увидел Романа.

"Мне пофиг, что они там думают. Я далеко не аутсайдером был в середине проекта. Мне хотелось, чтобы наша история со Златой продолжалась", — сказал вне кадра Свечкоренко.

Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ

"Я очень хочу с Ромой сходить на свидание, потому что у меня были к нему чувства с самого начала – с первой вечеринки. И для меня очень важно знать, остался ли к Роме во мне вот этот огонь, интерес", – прокомментировала свое решение Огневич.

Злата дала розу Роману и сказала ему: "Ну что ж, до встречи в финале!"

Свечкоренко обрадовался этому и сказал, что он счастлив, что у него будет свидание с артисткой.

Он также добавил: "Я думаю, что им (мужчинам — прим.ред.) не стоит расслабляться. Со своей стороны, я сделаю все, что возможно".

Напомним, во время церемонии роз Злата попрощалась с Максимом Тарапатой, которому большинство пророчили победу в проекте. Многие поклонники в шоке от решения артистки.

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