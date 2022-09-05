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Как невеста: 56-летняя Сальма Хайек появилась на лондонской вечеринке в белом платье

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Как невеста: 56-летняя Сальма Хайек появилась на лондонской вечеринке в белом платье

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Звезда выбрала образ от одного из любимых Модных домов.

2 августа Сальме Хайек исполнилось 56 лет. Отпраздновала день рождения актриса на роскошной яхте, а через день отправилась в Лондон, где посетила вечеринку в отеле Claridge's.

Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Актриса выглядела невероятно в белом многослойном платье с ажурными рюшами и пышной юбкой от итальянского Модного дома Gucci. Этот наряд звезды дополняла белая сумка-хобо с короткой ручкой от Bottega Veneta, высокая прическа и несколько бриллиантовых украшений.

Мероприятие, которое посетила Сальма, являлось презентацией книги мемуаров "Видимый человек" Эдварда Эннинфула. Компанию знаменитости составил ее муж - миллионер Франсуа-Анри Пино.

Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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