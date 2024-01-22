Как невеста: Джорджина Родригес в кружевном платье вышла в свет с Криштиану Роналду

29-летняя модель, инфлуэнсер – Джорджина Родригес – сопровождала возлюбленного и отца своих детей – футболиста Криштиану Роналду – на ежегодной церемонии награждения игроков по версии Globe Soccer Awards, достигших наибольших высот в футболе за прошедший год.

Для выхода в свет Дорджина выбрала лук, в котором была похожа на невесту: белое кружевное мини-платье с высоким воротником и вырезом в зоне декольте от дубайского дизайнера Ali Karoui, которое дополнила белыми туфлями на высоких каблуках и многочисленными украшениями с бриллиантами. Волосы девушка выпрямила и уложила по пробору, а макияж сделала в натуральных теплых оттенках. Роналду же был в костюме Gucci и темно-синей водолазке.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

К слову, Криштиану стал победителем в трех номинациях.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Напомним, ранее Джорджина Родригес продемонстрировала эффектный образ в красном платье из тонкой полупрозрачной ткани с декольте, подчеркнувшим ее грудь.

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