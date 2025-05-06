Как невеста: Зендея в белом ансамбле от Louis Vuitton позировала на Met Gala

Зендея / © Associated Press

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Зендея посетила Балл Института костюма Met Gala 2025 в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

На синей дорожке с изображением нарциссов актриса появилась в стильном белоснежном ансамбле от Louis Vuitton. Над созданием костюма-тройки звезды работал креативный директор мужской линейки бренда – Фаррелл Уильямс.

© Associated Press

На ней был жакет приталенного силуэта с накладными карманами, жилет с перламутровыми пуговицами, галстук, брюки-клеш со стрелками и белая рубашка. Наряд она скомбинировала с белыми босоножками на экстремально высоких платформах и шпильках, а также элегантной белой шляпой.

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© Associated Press

© Associated Press

Волосы Зенедея собрала в гладкий пучок, сделала макияж с длинными ресницами и бежево-коричневой помадой, а также длинный красный маникюр. В ушах у нее были серьги-гвоздики с желтыми камнями.

© Associated Press

Образ Зендеи был вдохновлен иконой стиля 1970-х годов – женой фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера – Бьянкой Джаггер. Он был похож на лук Бьянки от Saint Laurent, в котором она появилась на своей свадьбе с Микой в 1971 году. И это неудивительно, ведь Зендея обручена со звездой фильма «Человек-паук» Томом Холландом и, возможно, совсем скоро они сыграют свадьбу. Кстати, на ее безымянном пальце красовалось обручальное кольцо с большим бриллиантом.

Мик и Бьянка Джаггер / © Associated Press

Мик и Бьянка Джаггер / © Associated Press

Интересно, что в похожем образе на Met Gala 2025 появилась японская актриса и звезда фильма «Форсаж 9» – Анна Саваи.

Анна Саваи / © Associated Press