ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Как нежный зефир: модель Адут Акеч пришла на бал в гламурном наряде с перьями

Девушка выделилась своим гламурным образом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Адут Акеч

Адут Акеч / © Associated Press

25-летняя красавица Адут Акеч появилась в этом году на Met Gala 2025 в наряде зефирного оттенка, который для нее создал бренд Swarovski.

Когда она вышла на синюю ковровую дорожку, которая была украшена как поляна нарциссами, то однозначно выделялась среди огромного количества белых костюмов.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ее платье-жилет было коротким, полностью расшитое камнями, а также имело глубокое декольте. Дополнял наряд жакет с длинным подолом, который также украшали перья.

Особым украшением образа стало ее колье-чокер в виде огромных изогнутых перьев из серебра и гламурные туфли.

/ © Associated Press

© Associated Press

В луках от Swarovski на Met Gala также пришли Джованна Батталья Энгельберт, и Сора Чой и Алекс Консани.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie