Как нежный зефир: модель Адут Акеч пришла на бал в гламурном наряде с перьями

Адут Акеч / © Associated Press

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25-летняя красавица Адут Акеч появилась в этом году на Met Gala 2025 в наряде зефирного оттенка, который для нее создал бренд Swarovski.

Когда она вышла на синюю ковровую дорожку, которая была украшена как поляна нарциссами, то однозначно выделялась среди огромного количества белых костюмов.

© Associated Press

Ее платье-жилет было коротким, полностью расшитое камнями, а также имело глубокое декольте. Дополнял наряд жакет с длинным подолом, который также украшали перья.

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Особым украшением образа стало ее колье-чокер в виде огромных изогнутых перьев из серебра и гламурные туфли.

© Associated Press

В луках от Swarovski на Met Gala также пришли Джованна Батталья Энгельберт, и Сора Чой и Алекс Консани.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press