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- Шоу-бизнес
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Как нежный зефир: модель Адут Акеч пришла на бал в гламурном наряде с перьями
Девушка выделилась своим гламурным образом.
25-летняя красавица Адут Акеч появилась в этом году на Met Gala 2025 в наряде зефирного оттенка, который для нее создал бренд Swarovski.
Когда она вышла на синюю ковровую дорожку, которая была украшена как поляна нарциссами, то однозначно выделялась среди огромного количества белых костюмов.
Ее платье-жилет было коротким, полностью расшитое камнями, а также имело глубокое декольте. Дополнял наряд жакет с длинным подолом, который также украшали перья.
Особым украшением образа стало ее колье-чокер в виде огромных изогнутых перьев из серебра и гламурные туфли.
В луках от Swarovski на Met Gala также пришли Джованна Батталья Энгельберт, и Сора Чой и Алекс Консани.