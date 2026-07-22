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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
290
Время на прочтение
1 мин

Как носить бандану: Дуа Липа продемонстрировала модный мастер-класс

Певицу заметили в Нью-Йорке в наряде с ярким акцентным цветом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа вновь доказала, что она не только создает музыкальные хиты, но и задает модные тренды. Певица появилась на публике в красной бандане, которую повязала на голову, и привлекла этим много внимания.

Ее классический красный платок с принтом «пейсли» прекрасно сочетался с красным бомбером от Ralph Lauren, который Дуа также надела в тот день. Это был отличный способ убрать волосы с лица и тем самым добавить образу интересный акцент.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

В целом бандана как часть образа всегда смотрится лучше, когда остальные вещи — базовые. В случае с Липой это были белая майка, джинсы и чёрные сапоги. Роскошь образу придали аксессуары, среди которых можно заметить сумку Hermes Birkin, украшения от Bvlgari и Chloe.

Кроме того, ещё одним акцентом стал тонкий шёлковый шарф на сумке Липы — это аксессуар от Hermes Les Murmures de la Forêt Twilly. С этим шарфом актриса появляется уже не в первый раз.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
290
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