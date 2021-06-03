Как носить белое: Жасмин Тукс показала пример образа на лето

"Ангел" Victoria’s Secret демонстрирует, как носить белую одежду летом.

30-летняя Жасмин Тукс опубликовала в блоге несколько фотографий и показала подписчикам красивый летний лук.

Одета девушка была в короткий белый топ, который эффектно подчеркивал ее грудь, подобрав к нему широкие белые брюки с высокой талией. Летний аутфит звезда Victoria’s Secret дополнила несколькими металлическими браслетами на запястьях и украшением в виде цепи на шее.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Также в ушах у Жасмин было несколько серёг: от классических колец до миниатюрных колечек. Волосы модель распустила и сделала естественный макияж.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Ранее в своем блоге Жасмин показывала, как нежилась возле бассейна в черном купальнике. Ни карантин, ни пандемия никак не повлияли на фигуру модели, Тукс все так же блестяще выглядит, как и на подиумах во время Victoria's Secret fashion show.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

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Жасмин Тукс в купальниках (18 фото)

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