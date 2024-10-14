Как носить кардиган: учимся на примере актрисы Кэти Холмс, которую сфотографировали папарацци

Бывшая жена Тома Круза - актриса Кэти Холмс - начала играть в театре на Бродвее. Она задействована в мюзикле "Наш городок", который идет в театре Бэрримор в Нью-Йорке.

Когда Кэти шла в театр, ее подловили папарацци. Актриса в тот день была в очень простом и расслабленном наряде, который сможет повторить каждая. Холмс сочетала свободные джинсы светло-голубого оттенка со свободной рубашкой и серым кардиганом на пуговицах.

Образ она дополнила несколькими золотыми украшениями, коричневой сумкой Dune London с плетением, а также черными балетками. Волосы она собрала, а также сделала лаконичный макияж.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Это появление Кэти на улице в Нью-Йорке состоялось после того, как она продемонстрировала лук в водолазке. Это был идеальный осенний образ на каждый день, который можно носить и в офис, и на прогулку.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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