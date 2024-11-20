Как носить сатиновые балетки: Кэти Холмс показала модный мастер-класс в Нью-Йорке

Актриса отличается от многих других звезд тем, что предпочитает в обычной жизни выглядеть просто и одеваться удобно.

Кэти Холмс - однозначно одна из самых модных жительниц Нью-Йорка, которая своим примером практически ежедневно показывает, как выглядеть стильно и при этом удобно. Ее редко можно увидеть на высоких каблуках (если это, конечно же, не красная дорожка), во время ее появлений на публике. Вместо этого Кэти в последнее время отдает предпочтение Balletcore - одному из самых нежных модных трендов грядущей весны 2025 года.

Дело в том, что звезду часто можно заметить в балетках разных стилей и цветов. Например, вечером, 19 ноября, ее сфотографировали на улице в сатиновых балетках золотого цвета. Обувь женщины к тому же имела ремешки, как туфли Мэри Джейн.

Носила такую обувь она с сатиновым платьем баклажанового цвета, джинсовкой и красной большой сумкой. Папарацци сделали эти фото, когда Холмс шла на работу - она играет сейчас в театре на Бродвее в постановке "Наш городок".

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Также у знаменитости есть очень милые бархатные балетки красного цвета, которые у нее от бренда Le Monde Beryl. Эту пару она обычно носит с джинсами.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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