Как носить шелковую юбку: учимся на примере актрисы Кэти Холмс

Если вы не знаете как и с чем сочетать шелковую или сатиновую юбку, которую давно купили, то посмотрите на актрису Кэти Холмс, ведь она за один день выгуляла такую вещь дважды.

Вначале фотографы ее подловили на улице по пути на показ бренда Christian Siriano, на котором дизайнер презентовал коллекцию осень-зима 2025. Мероприятие прошло в Chelsea Industrial в Нью-Йорке. На актрисе в тот день была сатиновая юбка жемчужного цвета и белая футболка. Дополнила этот наряд она жакетом, сумкой-клатчем от Serepian и сапогами на каблуках от бренда Toteme.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Второй образ Холмс выгуляла на презентации бренда L'Agence. Она надела уже черную шелковую юбку, но в сочетании с синим жакетом. Футболка и аксессуара на ней остались те же самые, включая сумку и сапоги.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Ранее в рамках Недели моды в Нью-Йорке Кэти появилась на вечеринке бренда Michael Kors в баре Bemelmans - актриса выбрала тогда элегантное черное платье миди со складками на декольте.

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