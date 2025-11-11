- Дата публикации
Как она в них ходила: Керри Вашингтон надела слишком большие туфли на мероприятие
Вероятно, назвать это конфузом нельзя, поскольку актриса сама выбрала такой вариан обуви. Однако это удивляет.
Американская актриса Керри Вашингтон посетила благотворительный вечер Baby2Baby, на котором продемонстрировала гламурное длинное вечернее платье оттенка капучино. Ее платье выглядело элегантно и красиво, подчеркивало стройную фигуру. Автором наряда является бренд Alex Perry.
Однако странным выбором была обувь, которой Керри дополнила образ. Ее бежевые туфли на высоких каблуках были от Christian Louboutin, но их размер был явно больше, чем нужно было знаменитосте.
Как актриса передвигалась в настолько большой обуви — загадка. Но знаменитости выбирают обувь больших размеров довольно часто, чтобы не натирать ноги, а также бывает берут туфли на прокат.