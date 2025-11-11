ТСН в социальных сетях

Как она в них ходила: Керри Вашингтон надела слишком большие туфли на мероприятие

Вероятно, назвать это конфузом нельзя, поскольку актриса сама выбрала такой вариан обуви. Однако это удивляет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Associated Press

Американская актриса Керри Вашингтон посетила благотворительный вечер Baby2Baby, на котором продемонстрировала гламурное длинное вечернее платье оттенка капучино. Ее платье выглядело элегантно и красиво, подчеркивало стройную фигуру. Автором наряда является бренд Alex Perry.

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Однако странным выбором была обувь, которой Керри дополнила образ. Ее бежевые туфли на высоких каблуках были от Christian Louboutin, но их размер был явно больше, чем нужно было знаменитосте.

Туфли Керри Вашингтон / © Getty Images

Туфли Керри Вашингтон / © Getty Images

Как актриса передвигалась в настолько большой обуви — загадка. Но знаменитости выбирают обувь больших размеров довольно часто, чтобы не натирать ноги, а также бывает берут туфли на прокат.

Образы актрисы Керри Вашингтон (15 фото)

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Associated Press

Керри Вашингтон / © Associated Press

