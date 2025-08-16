Как пчела: Дженна Ортега в полосатом платье на презентации второго сезона сериала "Уэнздей"

Дженна Ортега / © Getty Images

Реклама

В начале сентября на Netflix будет доступна для просмотра вторая часть второго сезона этого популярного шоу. В свет актриса вышла в Австралии, где состоялась встреча с фанатами и фотосессия. Дженна была одета эффектно, ведь выбрала кожаное платье от Fendi из коллекции осень-зима 2025 в оранжевую и черную полоску и на тонких бретельках, которое дополнила соответствующими перчатками и шубой коричневого цвета.

Также свой «пчелиный» образ она дополнила сапогами с шипами от Christian Louboutin, объемной прической и ярким макияжем. Шею актрисы украшало много массивных цепочек.

Дженна Ортега / © Getty Images

Ранее в Австралии девушка также вышла к публике в шубе. Дженна продемонстрировала черно-белый наряд от Valentino из коллекции Resort 2026.

Реклама

Дженна Ортега / © Getty Images