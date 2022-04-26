Как побороть апатию во время войны: 5 лайфхаков от Оли Цыбульской

Певица поделилась простыми приемами, которые помогли ей выйти из продолжавшейся с начала войны затяжной депрессии.

Недавно Оля Цыбульская откровенно призналась, что страдала от сложного депрессивного состояния почти два месяца.

В Instagram певица рассказала, что старалась держаться ради сына и поклонников и помогать стране всем, чем могла, впрочем, ощущение, что все вокруг потеряло смысл, и тотальная апатия преследовали Цыбульскую в течение длительного времени.



Оля пытается каждый день поддерживать связь со своей аудиторией и продолжает регулярно выходить в прямые эфиры и организовывать встречи для поддержки украинцев.

Артистка подготовила для подписчиков 5 личных советов, которые помогли ей хотя бы частично восстановить эмоциональное спокойствие:

"1. Приведи себя в порядок. Жизнь уже никогда не будет такой, как было когда-то. Теперь она совсем другая. И нам сложно к ней привыкнуть. Единственное, что осталось — это ты сам. Слава Богу. Поэтому береги то, что имеешь. Конечно, если это позволяют сделать условия, в которых ты сейчас. Твое тело, твое лицо – это не арендованная квартира. Это твое постоянное любимое место для души. Пусть эта рутина отвлекает и напоминает, что любить себя сейчас – особенно важно. Не кори себя за то, что в безопасности и есть возможность помыть голову, сделать маску для лица или маникюр. Наши защитники на фронте борются за наше счастливое и красивое будущее. Готовь себя к победе.

Оля Цыбульская с сыном / Instagram Оли Цибульськой

2. Найди новое удовольствие. Простое. Начни с теплого чая и хотя бы 10 минут без новостей. Или, как я, собирай яйца в курятнике. Или посмотри видео, как наши ребята лупят зловонных орков. Очень расслабляет. Позволь себе отвлечься и вспомнить, кто ты и приносящий покой твоему сердцу. Можешь начать с нескольких минут в день. Станет чуть полегче. Это почувствуешь не только ты, но и близкие рядом.

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

3. Смотри на вечное. На искусство, воду, небо. Что-то, что, несмотря на войну, остается стабильным. Что-то, что разрушить не под силу даже величайшему злу. Звучит банально, но что-то столь глобальное и необъятное дарит надежду и перспективы. Мы тоже непокорны. Жизнь победит. Нас ждет прекрасное, счастливое будущее.

4. Помогай. Людям, которых знаешь и не знаешь. Просто так. Не потому, что так требует совесть или чувство вины. Отдавая мы наполняемся теплом и добром. Тебе станет легче засыпать и просыпаться.

Оля Цыбульская / Instagram Оли Цибульськой

5. Найди свою музыку. Без слов или с содержанием. Наш шоу-бизнес наконец-то расцвел современными украинскими песнями. Наши плейлисты наконец-то развеваются украиноязычными треками в топах. Они отличные. Найди свой.

Я выпустила "Минає день" в начале марта, когда казалось, что больно даже дышать. И я не смогла бы сделать этого без невероятной поддержки своей аудитории. Теперь я ежедневно получаю уведомление о том, как моя песня помогает пережить боль другим. И это лучшая награда, которую я получала за свою карьеру".

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