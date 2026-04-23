Как подруги: актриса Джессика Альба позировала с 17-летней дочерью

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в Instagram несколько фото со своей старшей дочерью — 17-летней Онор. Они вместе посетили мероприятие, организованное Академией кинематографических искусств и наук, где актриса рассказала о начале своей карьере, первых пробах в кино и о современной киноиндустрии.

На фото, котором Джессика и Онор позируют вместе, они похожи на подруг. Альба одета в молочный костюм в полоску, состоящий из брюк и жилетки, а ее дочь — футболку и джинсы. У обеих красная помада на губах.

Джессика Альба с дочерью Онор / © Инстаграм Джессики Альбы

«Мы говорили обо всем: как я начинала, о неудачных прослушиваниях, о тех, которые все изменили, о важности представительства во всех сферах, о том, почему сообщество — это абсолютно все в этой индустрии, и о многом другом. Каждому человеку в этом зале и всем, кто хочет рассказывать истории, — пожалуйста, никогда не забывайте, что ваша история важна. Независимо от того, пишете ли вы, режиссируете, монтируете, играете главную роль или снимаете — продолжайте работать!» — написала актриса под снимками.

Отметим, Джессика Альба — мама трех детей: двух дочерей — 17-летней Онор и 14-летней Хейвен, а также сына — 8-летнего Хейса, отцом которых является Кэш Уоррен — с ним актриса развелась в этом году после 16 лет брака. Альба признается в интервью, что рождение детей изменило ее приоритеты — карьера отошла на второй план, а дети всегда в центре внимания.

Ранее, напомним, Джессика Альба появилась на афтепати «Оскара» с молодым бойфрендом, но отказалась позировать вместе с ним перед камерами.