Как подруги: Мила Йовович с дочерью Эвер сходила на вечеринку

Как подруги: Мила Йовович с дочерью Эвер сходила на вечеринку

45-летняя Мила Йовович со своей старшей 13-летней дочерью Эвер Андерсон посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Вместе мама и дочь посетили презентацию Casa Del Sol Tequila Presents Drivebys By Brian Bowen Smith. Не известно, почему на такое мероприятие Мила пришла именно с несовершеннолетней дочерью, но тем не менее.

Одета актриса была в белую блузку с воротником и в крупный гороховый принт, короткие черные шорты и плотные черные колготы. У Милы была красная сумка Chanel на плече, а на губах ей в тон красная помада. Темные волосы звезда собрала заколкой.

Мила Йовович с дочерью Эвер / Getty Images

Ее дочь Эвер блистала в милом цветочном платье с кружевными вставками. У девушки на лице тоже был макияж, правда менее заметный, чем у ее мамы. Также она в руках держала сумку на цепочке. А пышные и объемные волосы Эвер были распущены.

На публике Мила со своей семьей появляется не часто. В сентябре, напомним, Мила дефилировала на показе Модного дома Balmain в Париже вместе с другими легендами подиума: Карлой Бруни, Наоми Кэмпбелл и Натальей Водяновой.

Показ коллекции весна-лето 2022 Balmain, Париж / Getty Images

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