Как подруги: Риз Уизерспун с дочерью Авой сходили на премьеру мультфильма

В Лос-Анджелесе состоялась премьера мультфильма "Зверопой-2", которую посетили звездные гости, озвучившие героев мульта.

Среди них была актриса Риз Уизерспун, приехавшая на показ со своей 22-летней дочерью Авой Филлипп. 45-летняя Риз надела на мероприятие короткое красно-розовое платье в клетку, дополнив его красными туфлями-лодочками на шпильках с металлическими заклепками.

Длинные белые волосы Риз распустила и накрутила легкими волнами, сделала себе макияж с акцентом на красные губы и надела серьги с бриллиантовыми камнями.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Getty Images

Ава Филлипп надела черное бархатное мини-платье с контрастным акцентом из белого кружева на воротнике и достаточно глубоким вырезом на декольте. Девушка надела черные бархатные босоножки на каблуках, золотую подвеску на шею с жемчужным камнем и жемчужные серьги-висюльки. Также розовые волосы Авы были собраны в прическу, а на лице был вечерний макияж.

Мама и дочь выглядели как подруги и позировали перед камерами в объятиях друг друга. Также Риз сделала селфи с коллегами по проекту Мэтью МакКонахи и Ником Кроллом.

Риз Уизерспун с Мэтью МакКонахи и Ником Кроллом / Getty Images

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