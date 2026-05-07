Как подруги: топ-модель Адриана Лима со своими дочерьми снялась для бельевого бренда

Адриана Лима

Реклама

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» VS Адриана Лима снялась для новой промокампании Victoria’s Secret, посвященной международному дню матери. Компанию ей составили ее дочери — 16-летняя Валентина и 13-летняя Сиенна.

Адриана Лима с дочерьми / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима с дочерьми / © Instagram Адрианы Лимы

Они позировали в одинаковых розовых пижамах, а также в серо-желтых комплектах для дома.

Адриана Лима с дочерьми / © Instagram Адрианы Лимы

Адриана Лима с дочерьми / © Instagram Адрианы Лимы

«Лучший день на съемках с моими девочками», — написала Лима под фото. Возможно, дочери Адрианы пойдут по стопам своей звездной мамы и тоже станут моделями.

Реклама

Отметим, отец Валентины и Сиенны — бывший муж Адрианы Лимы, баскетболист Марко Ярич. Также она воспитывает 3,5-летнего сына Сайена от нынешнего мужа Андре Леммерса. Модель считает своими детьми и сына и дочь нынешнего возлюбленного, поэтому ее можно назвать мамой пятерых детей.

Адриана Лима со своими детьми

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио снялась в рекламе со своей дочерью Аней. Похоже, девушка решила строить свою модельную карьеру.

Новости партнеров