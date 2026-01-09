Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио и ее дочь позировали в бикини на пляже

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — отдыхает на каком-то курорте в Бразилии в компании своего бойфренда — Бака Палмера, австралийского дизайнера мужских украшений и аксессуаров, и 17-летней дочери Ани, отцом которой является бывший партнер модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с бойфрендом / © Instagram Алессандры Амбросио

Мама и дочь вместе позировали на пляже с коктейлями в руках. Але была одета в синее бикини, а Аня — желтое. Они выглядят как подруги.

Алессандра Амбросио с дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с бойфрендом и дочерью / © Instagram Алессандры Амбросио

Аня очень похожа на свою звездную маму. Девочка активно ведет свои соцсети, и в Instagram у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Несмотря на свой интерес к моде, она пока не планирует идти по стопам мамы и становиться моделью, а сосредоточена на учебе.

Помимо Ани Амбросио воспитывает еще и сына Ноа, которому в мае прошлого года исполнилось 13 лет.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

