Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио показала подросшую 15-летнюю дочь

Звезда показала снимки с отдыха с детьми.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – опубликовала в своем Instagram фото с Гавайев, куда улетела на отдых со своими детьми – 15-летней дочерью Аней и 11-летним сыном Ноа.
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На одном из снимков Алессандра позирует в обнимку с Аней. Девушки выглядят как подружки, а не мама с дочерью. Обе запечатлены в бикини. "Весенние каникулы", - подписала пляжные кадры Амбросио.
Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио отдыхала в Камбодже, откуда тоже показывала фото в купальниках.
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