Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио показала подросшую 15-летнюю дочь

Звезда показала снимки с отдыха с детьми.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – опубликовала в своем Instagram фото с Гавайев, куда улетела на отдых со своими детьми – 15-летней дочерью Аней и 11-летним сыном Ноа.

(листайте фото вправо)

На одном из снимков Алессандра позирует в обнимку с Аней. Девушки выглядят как подружки, а не мама с дочерью. Обе запечатлены в бикини. "Весенние каникулы", - подписала пляжные кадры Амбросио.

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио отдыхала в Камбодже, откуда тоже показывала фото в купальниках.

Алессандра Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Читайте также:

Красивые наряды супермодели Алессандры Амбросио (28 фото)