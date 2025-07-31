Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио показала свою 16-летнюю дочь

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

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44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в Instagram кадрами с отдыха, который она провела в компании своей 16-летней дочери Ани, отцом которой является бывший партнер модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Аня очень похожа на свою звездную маму. Девочка активно ведет свои соцсети, и в Instagram у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Несмотря на свой интерес к моде, она пока не планирует идти по стопам мамы и становиться моделью, а сосредоточена на учебе.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Помимо Ани Алессандра воспитывает еще и сына Ноа, которому в мае исполнилось 13 лет.

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Ранее, напомним, Алессандра Амбросио показала новые фото с Ибицы, на одном из которых позировала в компании своего нового бойфренда — австралийского дизайнера мужских украшений и аксессуаров Бака Палмера.

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press