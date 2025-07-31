ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
377
Время на прочтение
1 мин

Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио показала свою 16-летнюю дочь

Мама и дочь часто проводят время вместе.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в Instagram кадрами с отдыха, который она провела в компании своей 16-летней дочери Ани, отцом которой является бывший партнер модели, бизнесмен Джейми Мазур.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Аня очень похожа на свою звездную маму. Девочка активно ведет свои соцсети, и в Instagram у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Несмотря на свой интерес к моде, она пока не планирует идти по стопам мамы и становиться моделью, а сосредоточена на учебе.

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с дочерью Аней / © Instagram Алессандры Амбросио

Помимо Ани Алессандра воспитывает еще и сына Ноа, которому в мае исполнилось 13 лет.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио показала новые фото с Ибицы, на одном из которых позировала в компании своего нового бойфренда — австралийского дизайнера мужских украшений и аксессуаров Бака Палмера.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie