Как подруги: топ-модель Алессандра Амбросио с дочерью сходила на свадьбу известного фотографа

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – вместе со своей дочерью – 15-летней Аней – стали гостьями свадебной церемонии.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Они пришли на свадьбу к известному 60-летнему нью-йоркскому фэшн-фотографу Стюарту Шайнингу. Видимо, с ним Але познакомилась еще во время своего сотрудничества Victoria's Secret, ведь он часто работал с брендом.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

На свадебную церемонию, которая проходила в красивом саду, Амбросио надела обтягивающее светло-салатовое платье с обнаженными плечами, которое дополнила белым жакетом. А ее дочь Аня – длинное платье с принтом тай-дай и прозрачные босоножки на высоких каблуках.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, красивая Алессандра Амбросио в шоколадном платье-бюстье пришла на презентацию новой коллекции швейцарской часовой компании Omega.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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