Как подружки: Алессандра Амбросио показала фото с 14-летней дочерью

Бразильская супермодель отдыхает в жарких краях с семьей.
41-летняя бразильянка Алессандра Амбросио – топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – улетела на отдых в жаркую Мексику и уже показала оттуда пляжные фото.
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Супермодель в белом бикини и с украшениями на шее позировала в водах Мексиканского залива.
"Vitamin sea", - лаконично подписала фото звезда.
А на других фото компанию ей составила дочь – 14-летняя Аня Луиза. На девочке было красное бикини. Мама и дочь выглядят как подружки.
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Напомним, Алессандра Амбросио посетила вечеринку после открытия Международного кинофестиваля в Джидде, Саудовская Аравия. Манекенщица надела неоново-синий обтягивающий комбинезон, который переливался камнями.
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