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Как подружки: супермодель Хайди Клум сфотографировали с дочерью Лени на прогулке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
1 мин
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Как подружки: супермодель Хайди Клум сфотографировали с дочерью Лени на прогулке

Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Снимки знаменитостей были сделаны в день рождения девушки.

4 мая старшая дочь немецкой супермодели Хайди Клум - Лени - отпраздновала свой 19-й день рождения. День мама и дочь провели в Нью-Йорке, где родилась Лени, они много гуляли и фотографировались.

На улице их подловили папарацци, знаменитости были в похожих образах. Хайди одела штаны-клеш, кофту со стразами и укороченное пальто, а также дополнила образ мини-сумкой, солнцезащитными очками и теплой панамкой.

А вот Лени сочетала худи с широкими джинсами с карманами, косухой и ботинками. На глазах у юной модели тоже были солнцезащитные очки.

Хайди и Лени Клум / © Getty Images
Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Также Хайди опубликовала в Instagram селфи с дочерью и показала торт, которым они отпраздновали ее день рождения. Торт был необычный, а в виде пачки чипсов, на которой вместо названия фирмы было написано имя Лени.

Торт Лени Клум / © Instagram Хайди Клум
Торт Лени Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

Напомним, что Лени - дочь Хайди Клум и ее бывшего бойфренда, менеджера Формулы-1 Флавио Бриаторе, с которым модель рассталась будучи ей беременной. В 2009 году Лени удочерил новый муж Хайди - певец ​​Сил, после чего она получила фамилию Сэмюэл. У нее также есть трое младших сводных братьев и сестер.

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Дата публикации
Просмотры
8
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