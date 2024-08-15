Как похожи: Риз Уизерспун поделилась теплыми фото со старшим сыном

Риз Уизерспун часто делится в своем блоге фотографиями своих взрослых детей.
На новых, опубликованных звездой снимках, Риз запечатлена на фото со своим 20-летним сыном Диконом Филлиппом, которого родила в первом браке с актером Райаном Филлиппом.
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"Летние ночи с этим парнем — лучшие @deaconphillippe", - подписала кадр Риз. Запечатлена мама с сыном на закате на фоне воды. Снимки получились очень нежными. Очевидно, что у Уизерспун отличные отношения, как со своим старшим сыном, так и с дочерью Авой, которая, как говорят поклонники актрисы, как две капли на нее похожа.
В начале этого месяца Риз посещала премьеру фильма "Моргни дважды" вместе с сыном. Этот фильм стал режиссерским дебютом Зои Кравиц, с которой Риз снималась в проекте "Большая маленькая ложь".
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