Как появилась культовая прическа Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada»: кто стал прототипом для фильма

Мерил Стрип / © Getty Images

В Нью-Йорке стартовали съемки второй части фильма «Дьявол носит Prada» и к своей роли — строгого редактора модного издания Миранды Пристли — опять вернется голливудская звезда Мерил Стрип.

Актрису уже заметили на съемочной площадке и она, как и в первом фильме, который вышел на экраны в 2006 году, была со своей фирменной прической. Волосы Стрип были короткими, седыми и уложенными в пробор в объемную прическу.

Мерил Стрип в образе Миранды Пристли на съемках в 2025 году / © Getty Images

Идея создать такую прическу для персонажа пришла именно Мерил Стрип. Она хотела, чтобы волосы героини были именно седыми, хотя продюсеры фильма и опасались такого хода, думая, что подобный образ слишком состарит Миранду Пристли. Однако Мерил настояла на своем и студия доверилась ей. Актриса работала над образом своего персонажа с визажистом и стилистом Дж. Роем Хелландом. За основу для образов Пристли они взяли двух женщин — Кармен Делл’Орефиче и Кристин Лагард. Обе эти известные женщины носили седые короткие волосы и стильные укладки.

Кармен Делл’Орефиче — американская модель и актриса, которая неоднократно появлялась на обложках Vogue и работала со многими известными брендами.

Кармен Делл’Орефиче / © Getty Images

Кристин Лагард — французский политик и юрист, занимающая пост президента Европейского центрального банка с 2019 года.