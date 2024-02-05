Как принцесса: американская певица в платье с сексуальным декольте сияла на красной дорожке

Мэдисон Бир акцентировала внимание в своем аутфите на пышном бюсте.
Американская певица Мэдисон Бир посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии "Грэмми".
Для своего появления звезда выбрала пышное платье-бюстье со шлейфом от бренда Marmar Halim, в котором была похожа на принцессу. Главным акцентом в ее образе было откровенное декольте с драпировкой и бантиком, которое подчеркнуло ее сексуальную грудь.
Мэдисон распустила волосы, сделала нежный макияж и решила украшениями не отвлекать внимания от пышного бюста.
Напомним, а поэтесса Ажа Моне пришла на премию в черном прозрачном платье без рукавов, украшенном черными аппликациями с пайетками.
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