Как принцесса: американская певица в платье с сексуальным декольте сияла на красной дорожке

Американская певица Мэдисон Бир посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию награждения премии "Грэмми".

Для своего появления звезда выбрала пышное платье-бюстье со шлейфом от бренда Marmar Halim, в котором была похожа на принцессу. Главным акцентом в ее образе было откровенное декольте с драпировкой и бантиком, которое подчеркнуло ее сексуальную грудь.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Мэдисон распустила волосы, сделала нежный макияж и решила украшениями не отвлекать внимания от пышного бюста.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Напомним, а поэтесса Ажа Моне пришла на премию в черном прозрачном платье без рукавов, украшенном черными аппликациями с пайетками.

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