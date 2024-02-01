Как принцесса: Деми Ловато в красном пышном платье позировала на светском мероприятии

Деми Ловато посетила ежегодное мероприятие The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024, которое направлено на повышение осведомленности женщин о сердечно-сосудистых заболеваниях. Ивент состоялся в Jazz в Lincoln Center в Нью-Йорке.

На красной дорожке звезда предстала в эффектном образе, в котором была похожа на принцессу. На Деми было красное платье с халтером и пышной юбкой к полу от бренда Nicole+Felicia.

Деми Ловато / Фото: Getty Images

Аутфит Ловато дополнила черным атласным клатчем-футляром. Она сделала волнистую укладку, вечерний макияж с пышными ресницами, украсила уши лаконичными серьгами, носа – пирсингом, а на руке было кольцо с большим бриллиантом. Черный маникюр завершил лук знаменитости.

Напомним, на премьеру шестой части культовой хорор-франшизы "Крик" Деми Ловато пришла в элегантном черном платье от бренда Chiara Boni La Petite Robe, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру.

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