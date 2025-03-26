Как принцесса: Дженна Дьюэнн надела на шоу розовое платье с обнаженными плечами

44-летняя актриса, продюсер и танцовщица в нежном аутфите попала под прицел папарацци.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Дженна Дьюэнн. Она шла на дневное развлекательное "Шоу Келли Кларксон".

Актриса выглядела очаровательно и была похожа на принцессу. На ней было розовое платье с обнаженными плечами. Наряд Дьюэнн скомбинировала с туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Дженна сделала французский маникюр, красивую укладку с локонами, макияж с накладными пышными ресницами и розовыми румянами. Уши она украсила элегантными бриллиантовыми серьгами, а руки – браслетом и кольцами с бриллиантами.

Напомним, ранее Дженна Дьюэнн попала в объективы папарацци в красном платье макси с небольшим шлейфом. Наряд также имел обнаженные плечи, рукава с драпировкой и откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительный бюст.

Читайте также: