Как принцесса: Флоренс Пью в пышном розовом платье сияла на кинофестивале в Торонто

28-летняя британская актриса в красивом наряде от Tamara Ralph вышла на красную дорожку кинособытия.

Флоренс Пью стала гостьей Международного кинофестиваля в Торонто. Она представила романтическую драму "Мы живем во времени" (We Live in Time), в котором сыграла главную роль.

Перед собравшимися актриса продемонстрировала очаровательный образ, в котором была похожей на сказочную принцессу.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

На Флоренс было пышное розовое платье-бюстье со шлейфом из кутюрной коллекции сезона осень-зима 2024 года бренда Tamara Ralph. В зоне декольте наряд был украшен драматическим черным цветком с бантом из крокодиловой кожи.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Звезде сделали красивую укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и помадой кораллового оттенка, а также розовый маникюр. В ушах у Пью были элегантные длинные серьги с бриллиантами, в носу – золотой пирсинг, а на пальце красовалось бриллиантовое кольцо.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Напомним, Флоренс Пью в черном мини-платье и сапогах посетила Comic-Con в Сан-Диего.

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