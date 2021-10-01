Как принцесса: Ирина Федишин в пышном платье с длинным шлейфом пробежалась по Оперному театру

Певица попробовала себя в роли звездного репортера "Светской жизни".

Ирина Федишин на днях посетила конкурс красоты "Мисс Львов", который прошел в Оперном театре. Там состоялись съемки программы "Светской жизни" и певица стала ее звездным репортером. Исполнительница была в восторге от эксперимента побывать ведущей популярной передачи, которую любит смотреть.

Ирина выбрала для этого роскошный образ, в котором была похожа на настоящую принцессу. На ней было платье с черным кожаным корсетом и пышной фатиновой лимонной юбкой с длинным шлейфом.

Ирина Федишин/Instagram strelyuk_mykola_photo

Ирина Федишин/Instagram strelyuk_mykola_photo

Наряд имел сексуальное привлекательное декольте.

Аутфит звезда дополнила красивой прической с локонами, вечерним макияжем и длинными серьгами.

Федишин выложила интересное видео, на котором она в этом же платье бежит по зеркальному залу Оперного театра.

"Пробежаться в Оперном театре в зеркальном зале было настоящим удовольствием... А платье готовила к невероятному событию. Вчера впервые стала репортером "Светской жизни". Скоро на "1 + 1", — написала певица.

Напомним, летом Ирина часто делилась фотографиями с отдыха, на которых позировала в разных стильных купальниках. Почему бы и нет? У певицы — красивая стройная фигура, которую стоит показывать.

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

Ирина Федишин / Instagram Ирины Федишин

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Ирина Федишин в купальниках (16 фото)

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