Как принцесса из стекла: 26-летняя Эль Фэннинг надела самое необычное платье Met Gala 2024

Тема выставки в Метрополитен-музее в этом году звучит как "Спящие красавицы: возрождение моды", а вот дресс-код мероприятия получил другое название - "Сад времени" и является отсылкой к одноименному рассказу Дж. Г. Балларда 1962 года.

Именно поэтому многие знаменитые гости этого бала появились в нарядах с флористическими элементами: принтами, аппликациями и вышивками. Однако 26-летняя Эль Фэннинг и ее команда пошли по иному пути и выбрали в качестве декора и стилистики - птиц.

Авторство этого образа принадлежит бренду Balmain, а акурашения которое носит звезда - от ювелирного бренда Cartier. Ее платье-бюстье имеет спущенные рукава, которые украшаю стекляные птицы. Выполнено оно из тонкой органзы, которую мастера ателье вручную покрыли четырьмя слоями смолы для создания эффекта стеклянной обманки.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Дополнила она образ новой прической - отрезала волосы в каре и немного накрутила в легкие локоны. Также на лице у нее был сияющий макияж, а завершали этот фантазийный образ прозрачные босоножки.

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Еще одной звездой, которая для этого мероприятия решила обратиться к анималистике была Ума Турман. Актриса пришла на Met Gala 2024 в платье с голубыми бабочками.

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