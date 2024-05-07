Как принцесса из стекла: 26-летняя Эль Фэннинг надела самое необычное платье Met Gala 2024

В этом скульптурном наряде актриса выглядела очаровательно.
Тема выставки в Метрополитен-музее в этом году звучит как "Спящие красавицы: возрождение моды", а вот дресс-код мероприятия получил другое название - "Сад времени" и является отсылкой к одноименному рассказу Дж. Г. Балларда 1962 года.
Именно поэтому многие знаменитые гости этого бала появились в нарядах с флористическими элементами: принтами, аппликациями и вышивками. Однако 26-летняя Эль Фэннинг и ее команда пошли по иному пути и выбрали в качестве декора и стилистики - птиц.
Авторство этого образа принадлежит бренду Balmain, а акурашения которое носит звезда - от ювелирного бренда Cartier. Ее платье-бюстье имеет спущенные рукава, которые украшаю стекляные птицы. Выполнено оно из тонкой органзы, которую мастера ателье вручную покрыли четырьмя слоями смолы для создания эффекта стеклянной обманки.
Дополнила она образ новой прической - отрезала волосы в каре и немного накрутила в легкие локоны. Также на лице у нее был сияющий макияж, а завершали этот фантазийный образ прозрачные босоножки.
Еще одной звездой, которая для этого мероприятия решила обратиться к анималистике была Ума Турман. Актриса пришла на Met Gala 2024 в платье с голубыми бабочками.
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