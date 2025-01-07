Как принцесса: красивая Кейт Бекинсейл в пышном платье с бантом позировала на вечеринке

Кейт Бекинсейл посетила вечеринку Джаса Матура и Майкла Брауна, состоявшуюся накануне премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

На ивенте она продемонстрировала милый образ, в котором была похожа на принцессу. На Кейт было платье цвета слоновой кости с пышной юбкой и глубоким вырезом, украшенным черным бархатным бантом в зоне декольте и светлым бантом на талии.

Кейт Бекинсейл / Фото: Getty Images

Аутфит Бекинсейл дополнила оперными черными бархатными перчатками, сверху которых она надела кольцо с большим камнем, обрамленным маленькими.

Актриса также сделала милую прическу, дополнив ее черным бантом, и нежный макияж. В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги.

Напомним, Кейт Бекинсейл посетила благотворительный гала-вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024 в эффектном асимметричном белом платье из органзы от Bronx and Banco со скульптурной волнообразной структурой от плеча к подолу.

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